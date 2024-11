MILANO, PASSANTI ACCERCHIATI E AGGREDITI, DE CORATO (FDI): «1.565 NORDAFRICANI NELLE CARCERI LOMBARDE SU 4.401 STRANIERI

PERIFERIE ORMAI IRRECUPERABILI. GABRIELLI SPARITO E GRANELLI NON PERVENUTO»

«Le periferie di Sala da quasi un decennio sono ormai abbandonate a se stesse ed in mano a bande di criminali stranieri, soprattutto a gruppi di nordafricani, che rubano, aggrediscono anche con armi e spesso spacciano. Che sia San Siro, Baggio, Gratosoglio, Affori, Vigentino o Corvetto, non c’è alcuna differenza e di Polizia Locale non si vede nemmeno l’ombra. Soprattutto in queste zone bisogna schierare i militari di “Strade Sicure” che con i Governi di Centrodestra fino al 2011, portarono ad una netta riduzione dei reati (-40%). Il totale dei detenuti lombardi, al 30 settembre di quest’anno secondo il Ministero della Giustizia, sono 8.919 di cui 4.041 stranieri. Di questi ultimi, ben 2.324 sono africani (oltre il 50% del totale) con gli allarmanti dati sui nordafricani ovvero egiziani (339 detenuti) e marocchini (1.226) che rappresentano 1/3 di tutti quelli presenti in Italia. Nel capoluogo lombardo, inoltre, ci sono intere zone e quartieri in balia di criminali extracomunitari che non hanno nulla da perdere e che delinquono abitualmente con la consapevolezza dell’impunità assoluta. L’ex capo della Polizia Gabrielli è sparito e l’Assessore Granelli, come spesso capita, non è pervenuto». Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.