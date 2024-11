Ucraina, Mattarella esorta la Cina: “Si adoperi per porre fine alla brutale aggressione”

Il presidente della Repubblica in viaggio a Pechino: “Non consegnare alla barbarie la comunità degli stati”

ROMA – “La Cina è uno dei protagonisti fondamentali della vita internazionale. Desidero esprimere l’aspettativa che essa faccia uso della sua grande autorevolezza sul proscenio internazionale per ribadire la sua tradizionale posizione a sostegno delle norme di convivenza della comunità internazionale adoperandosi per porre termine alla brutale aggressione russa all’indipendenza e integrità dell’Ucraina. Primo passo per una pace giusta sulla base dei principi della carta delle Nazioni unite e delle norme del diritto internazionale. Incluse quelle sulla integrità, indipendenza e sovranità del territorio degli stati”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua lectio magistralis all’università di Beida a Pechino in occasione della cerimonia di firma per l’inaugurazione della cattedra di studi italiani.

