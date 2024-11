L’arte dell’impagliatura, uno degli antichi mestieri manuali

Subiaco, Foppoli: “Conoscere il ricco patrimonio delle tradizioni del territorio”

Mercoledì prossimo 13 novembre, Il Parco dei Monti Simbruini, presente un’interessante appuntamento alla Porta del Parco a Subiaco: “Impariamo ad Impagliare”, un antico mestiere con l’intreccio della paglia, sia per impagliare le sedie o per realizzare altri oggetti. “Il Parco dei Monti Simbruini –commenta il commissario Alberto Foppoli– ha tra i suoi obiettivi quello di tutelare e promuovere il ricco patrimonio delle tradizioni del territorio, conoscere e rivivere gli antichi mestieri manuali di un tempo, come appunto il lavoro dell’impagliatore. Fino al primo dopoguerra fu un lavoro richiesto e finì con l’arrivo delle prime impagliatrici meccaniche negli anni ‘60”. Con quest’appuntamento di mercoledì si riscopre la bellezza dell’impagliatura manuale. “Il modo migliore per percorrere i tanti e splendidi sentieri all’interno del Parco è farlo con calma -continua Foppoli- con la giusta lentezza che ti permette di vedere anche i minimi particolari, di una bellezza ineguagliabile; così l’arte dell’impagliatura, è il ritorno ad un’attività lenta, minuziosa che crea soprattutto oggetti che hanno un valore, che hanno l’essere umano dentro. Una sedia fatta a mano ha un’anima, e c’è dentro anche l’artigiano, l’arte, la manualità”. L’appuntamento è per mercoledì prossimo alle ore 15:00 alla Porta del Parco e chi vuole può portare con sé una sedia da impagliare.