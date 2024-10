Monitoraggio Civico delle Strategie Territoriali: Gianluca Quadrini – “Un Passo Avanti per il Frusinate”

Il presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e già vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, ha partecipato oggi a un incontro, presso l’aula consiliare del comune di Frosinone, da titolo “Il monitoraggio civico delle strategie territoriali nel Pr Fers Lazio 2021 – 2027”, insieme al partenariato locale, organizzato dall’Autorità di Gestione del FERS Lazio in collaborazione con ANCI Lazio. Questo incontro segna l’avvio delle attività di monitoraggio civico delle strategie territoriali, un progetto pilota finalizzato a sperimentare modalità innovative di coinvolgimento del partenariato nelle politiche di coesione.

Quadrini, nel suo intervento , ha portato i saluti del presidente della Provincia, Luca Di Stefano, e ha espresso entusiasmo per questa iniziativa che rappresenta un’importante opportunità di partecipazione attiva delle comunità locali. “Questo progetto è un passo significativo verso una gestione più inclusiva e trasparente delle risorse e delle politiche che riguardano il nostro territorio”, ha dichiarato.

Inoltre,prima di iniziare ha voluto congratularsi nuovamente con il presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi, per la sua recente nomina, avvenuta ieri, sottolineando l’importanza di avere una leadership forte e competente in un momento così cruciale per le politiche locali. “Il lavoro di ANCI Lazio è fondamentale per garantire che le voci delle amministrazioni comunali siano ascoltate e che le strategie siano realmente efficaci e in linea con le esigenze dei cittadini”, ha aggiunto. In conclusione, il presidente ha evidenziato l’importanza del monitoraggio civico: “Il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate è essenziale per il successo delle politiche di coesione. Solo attraverso una collaborazione attiva possiamo costruire un futuro migliore per il nostro territorio e le nostre comunità”.