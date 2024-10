I CARABINIERI DEI RISE L’ENEA SPERIMENTANO IL SOPRALLUOGO DEL FUTURO

Il futuro è alle porte e sulla scena del crimine, a precedere i militari dell’Arma in tuta bianca, ci sarà tra breve anche un apposito sistema di strumenti di analisi a distanza che, prima del loro accesso e senza contaminare i luoghi, si metterà alla ricerca di tracce del delitto invisibili all’occhio umano, identificandole e visualizzandole in tempo reale mediante una ricostruzione tridimensionale della scena, navigabile anche da una postazione distante dal luogo d’intervento.

Il sistema, studiato e sviluppato nell’ambito del progetto europeo RISEN (Real-time on-site forenSic tracE qualifìcatioN)’, che vede I ‘ENEA coordinatore e il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS), unica Forza di Polizia italiana, tra i 20 partner progettuali di 12 Paesi europei, getta le basi per l’esame della scena del crimine del futuro: gli investigatori potranno partecipare, in tempo reale e a distanza, alle attività di sopralluogo nello scenario 3D dove valutare tempestivamente la tipologia e distribuzione delle tracce del reato per una pianificazione mirata e immediata degli esami da condurre.

Il prototipo realizzato dal gruppo di ricerca è costituito da 8 strumenti ( c.d. sensori) integrati tra loro, in grado di rilevare e qualificare direttamente sulla scena del crimine (on-site) e a distanza (contactless), impronte digitali, tracce di sangue, di esplosivi, di sostanze stupefacenti e aggressivi chimici/sostanze tossiche.

Nei giorni scorsi, i partner di progetto hanno testato le tecnologie in diverse scene del crimine, quali quelle di omicidio e del laboratorio clandestino di droghe ed esplosivi, appositamente ricostruite presso il laboratorio sperimentale del RIS di Roma, e ne hanno confrontato i risultati con quelli ottenuti nelle medesime condizioni ma seguendo le normali procedure di sopralluogo.

La dimostrazione finale del sistema RISEN si terrà i giorni 23 e 24 ottobre 2024, presso la Caserma “V.B. MOVM Salvo D’Acquisto”, sita in Roma, Viale Tor di Quinto, alla presenza di 80 delegati, rappresentanti dei partner RISEN, della Commissione Europea e di Istituti/Network europei di scienze forensi.