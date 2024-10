POGGIO MIRTETO: CONTINUANO I CONTROLLI DEI CARABINIERI PER IL CONTRASTO ALLA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI ALCOL O SOSTANZE STUPEFACENTI

Nell’ultimo periodo sono stati ulteriormente intensificati i servizi di controllo del territorio predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto. Ogni giorno, infatti, vengono dispiegati uomini e mezzi, soprattutto in orari serali e notturni, lungo le principali arterie stradali al fine di prevenire, mediante la capillare presenza di Carabinieri, atteggiamenti pericolosi per la propria ed altrui incolumità come quello di porsi alla guida dopo aver assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.

Nonostante il costante impegno profuso in tal senso da parte dell’Arma, continuano purtroppo ad essere individuati dei conducenti che si trovano in uno stato di alterazione psicofisica.

In particolare un ragazzo italiano, appena ventenne, è strato controllato mentre si trovava alla guida di un’autovettura e, sottoposto ad etilometro, è risultato aver un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Analogo esito ha avuto l’accertamento effettuato su una donna straniera, di 63 anni, che è stata controllata nel centro urbano di Poggio Mirteto mentre era alla guida di un’autovettura presa a noleggio. E’ risultata avere un tasso alcolemico superiore di ben quattro volte rispetto al valore massimo previsto dal Codice della Strada.

Oltre al ritiro della patente di guida ed alla relativa sanzione amministrativa, per entrambi è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti e la contestuale segnalazione alla locale Prefettura per i successivi adempimenti.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.