L’USR Lazio e le Istituzioni in dialogo con gli studenti del “Giorgi – Woolf” di RomaViolenza di genere e periferia le tematiche del confronto

Questa mattina, presso l’IIS “Giorgi – Woolf” di Roma si è tenuto un importante incontro organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, al quale hanno partecipato la Dirigente Scolastica – Elena Tropea, il Direttore Generale dell’USR Lazio – Anna Paola Sabatini – e il nuovo Questore di Roma – Roberto Massucci, alla sua prima uscita pubblica in una scuola.

L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di confronto e dialogo tra le istituzioni e gli studenti, sottolineando l’attenzione che la Direzione Generale dell’USR Lazio riserva a tematiche di grande rilevanza sociale come la violenza di genere, con un focus particolare sulla periferia. La scelta della sede per l’incontro non è stata casuale: l’istituzione scolastica, infatti, sorge in un’area del territorio che richiede un’attenzione mirata ed è caratterizzato da una popolazione studentesca di 1.600 alunni, con una bassa percentuale di studentesse.

Durante l’incontro, gli studenti hanno avuto l’opportunità di interagire direttamente con i rappresentanti delle istituzioni, ponendo domande ed esprimendo le loro preoccupazioni e aspettative.

La Dirigente Scolastica Elena Tropea ha sottolineato l’importanza di tali iniziative per avvicinare i giovani alle realtà istituzionali e per promuovere una cultura del dialogo e della partecipazione attiva.

Il Direttore Generale dell’USR Lazio ha ribadito l’impegno dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio nel sostenere le scuole della regione, in particolare quelle situate in contesti più complessi, attraverso progetti e iniziative che mirano a valorizzare il ruolo educativo e formativo delle istituzioni scolastiche e ha affermato “In qualità di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, mi sento in dovere di sottolineare l’importanza dell’educazione e della consapevolezza in questo ambito. La scuola non è solo un luogo di istruzione, ma anche un contesto in cui si formano i valori e si costruisce il rispetto reciproco. È qui che i nostri giovani imparano a riconoscere e a respingere ogni forma di violenza, pregiudizio e discriminazione. È nostra responsabilità guidarli verso una maggiore comprensione e sensibilità riguardo a queste tematiche.”

Il Questore di Roma Roberto Massucci, nel suo intervento, ha espresso poi la sua volontà di instaurare un dialogo aperto e costruttivo con i giovani, evidenziando l’importanza del rispetto reciproco e della collaborazione tra le forze dell’ordine e il mondo della scuola per la costruzione di una società più sicura e inclusiva.

Durante l’incontro, gli studenti hanno rivolto una domanda particolarmente significativa ad Anna Paola Sabatini – Direttore Generale dell’USR Lazio, in quanto donna, chiedendole se fosse stato difficile raggiungere un ruolo così prestigioso e quale fosse stato il suo percorso. Con grande sincerità, il Direttore Generale ha condiviso la sua esperienza, sottolineando l’importanza dell’impegno, dello studio e della determinazione. Successivamente, insieme al Direttore Generale e al Questore, si è affrontato il tema delle occupazioni delle scuole, un argomento di grande attualità, soprattutto alla luce di un recente incidente che ha coinvolto il Liceo Gullace, provocando gravi danni a causa di un incendio. Pur essendo spesso vista come una forma di protesta studentesca per esprimere insoddisfazione nei confronti del sistema educativo o altre problematiche sociali, è considerata illegale in molte giurisdizioni. Nel corso della discussione, quindi, si è evidenziata l’esigenza di un maggiore ascolto da parte delle istituzioni nei confronti degli studenti, affinché le loro voci possano contribuire a creare un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.

L’evento di oggi rappresenta un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo comune di promuovere un’educazione di qualità e accessibile a tutti, confermando la centralità della scuola come luogo di crescita e di formazione per le future generazioni.