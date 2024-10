“Altro che niente aumento delle tasse”: Schlein “svela” cosa ci costerà di più

Per i carburanti previsti rincari di 70 euro a famiglia: è la “nuova tassa Meloni”. E sulla sanità ulteriori tagli…

ROMA – Gli italiani spenderanno sicuramente di più in carburanti e spese mediche: questo sarà il risultato della prossima Manovra su cui sta lavorando il governo Meloni. Lo spiega la segretaria del Pd, Elly Schlein, citando cosa c’è scritto nel Piano strutturale di bilancio.

“Nessun aumento delle tasse in manovra? Meloni mente sapendo di mentire. Il Piano strutturale di bilancio approvato in Cdm reca a pagina 116 l’allineamento delle accise diesel a quelle della benzina: parliamo di 3 miliardi in più dalle tasche di cittadini e imprese, 70 euro a famiglia. È una nuova ‘tassa Meloni’ e non l’abbiamo inventata, ma l’abbiamo trovata scritta su un loro documento. Tutta la sua propaganda si è sbriciolata letteralmente, con aumenti senza nemmeno investire sulla mobilità sostenibile, quindi una tassa oltretutto regressiva”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein intervenendo a ‘L’aria che tira’ su La7.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it