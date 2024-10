RIETI: CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL WEEKEND: DENUNCIATI DUE UOMINI E CONTESTATE VARIE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Continuano i servizi di controllo del territorio posti in atto, durante i fine settimana, dai Reparti dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti.

Questo weekend, infatti, nel capoluogo di provincia, sono stati dispiegati uomini e mezzi in orari serali e notturni nei pressi dei luoghi maggiormente frequentati dai giovani della “movida” e lungo le principali arterie stradali che attraversano la città al fine di prevenire, mediante la capillare presenza di Carabinieri, atteggiamenti pericolosi per la propria ed altrui incolumità come quello di porsi alla guida dopo aver assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.

Nonostante il costante impegno profuso in tal senso da parte dell’Arma, continuano purtroppo ad essere individuate delle persone che si pongono alla guida nonostante si trovino in uno stato di alterazione psicofisica dovuta ad un’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche.

Nel corso del servizio, i Carabinieri della Compagnia di Rieti hanno controllato 174 veicoli elevando 5 sanzioni amministrative per varie violazioni al Codice della Strada.

Contestualmente i militari hanno proceduto al ritiro di una patente di guida, di un libretto di circolazione e al sequestro di due veicoli e di un ciclomotore.

Sono stati purtroppo rilevati ben 3 sinistri stradali, di cui uno con feriti fortunatamente non gravi.

Due le persone denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti: una per essersi messa alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito e l’altra per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura degli arresti domiciliari cui era sottoposta.

Analoghi servizi saranno garantiti dall’Arma nei prossimi weekend in tutto il territorio provinciale.