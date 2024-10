COLLALTO SABINO – COLLEGIOVE – NESPOLO

CONTINUA LA CAMPAGNA INFORMATIVA DEI CARABINIERI CONTRO LE TRUFFE

Proseguono gli incontri con la popolazione, fortemente voluti dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, volti a prevenire le truffe a danno delle cosiddette fasce più deboli. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di una campagna informativa promossa, su tutto il territorio nazionale, dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per diffondere la cultura della legalità e rafforzare la protezione dei nostri anziani.



Il Maresciallo Capo Tiziano POMPILI, Comandante della Stazione Carabinieri di Collalto Sabino, con l’ausilio dei suoi collaboratori, ha così incontrato alcuni cittadini dei Comuni di Nespolo, Collalto Sabino e Collegiove, all’interno delle rispettive Sale Consiliari, al fine di sensibilizzarli riguardo il particolare fenomeno.

Nel corso degli incontri, il Comandante ha invitato gli anziani, in special modo coloro che vivono da soli o in zone più isolate, a non fidarsi di chi non si conosce: i truffatori hanno un’apparenza distinta ed un aspetto tranquillizzante, abilmente utilizzati per conquistare la fiducia delle loro vittime. Si tratta di delinquenti scaltri e senza scrupoli che, fingendosi avvocati, corrieri o appartenenti alle Forze dell’Ordine, con modi estremamente cortesi ed affabili, chiedono telefonicamente del denaro necessario a tirar fuori dai guai presunti familiari in difficoltà, facendo, subito dopo, presentare dei complici presso le abitazioni dei malcapitati per il ritiro di denaro e di oggetti preziosi.

A riguardo è stata ribadita la necessita di segnalare quanto prima qualsiasi circostanza dubbia alla più vicina Stazione Carabinieri o al Numero Unico di Emergenza 112 in modo da consentire l’avvio degli accertamenti del caso.

Analoghi incontri saranno organizzati dall’Arma in altri comuni del territorio provinciale.