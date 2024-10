HALLOWEEN FOR FAMILY A ZOOMARINE. UN MESE DA BRIVIDI CON SUPER NOVITA’: ZOMBIE CAMP E ZOMBIE PAINTBALL

DAL 5 OTTOBRE 2024

I legami familiari sono il bene più prezioso, il cuore pulsante della vita di ogni bambino. Per sottolineare l’importanza di questa risorsa il parco Zoomarine ha deciso di lanciare “Halloween for Family”, un ricco calendario di eventi, attività ed attrazioni “mostruosamente” divertenti per condividere insieme la festa più macabra del calendario insieme a tutta la famiglia. Dal 5 ottobre al 3 novembre, dalle 11 alle 17 (con apertura straordinaria il 31 ottobre dalle 14 alle 22) il parco alle porte di Roma sarà popolato da personaggi stravaganti come gli Spaventapazzi, pronti a coinvolgere la platea in un nuovo show con ballerine horror, clown e spaventapasseri. A fare compagnia ai

visitatori, in un percorso che si snoderà tra zucche giganti e Demoni del Cielo, anche lo Show Raknofobika con trampolieri, acrobati e ballerine del cerchio in una serie di performance da far restare senza fiato. Per tutto il mese da brividi i bambini fino a 14 anni entrano gratis acquistando i biglietti su www.zoomarine.it e per loro non mancheranno delle super novità per imparare a non avere paura della “paura” arriva, infatti, Zombie Camp, il paintball soft, educativo e divertente che aiuterà i bambini che vorranno partecipare a sconfiggere i propri timori, come quelli dei classici mostri sociali ( il mostro del buio, il mostro del gioco, i mostri, la paura del bullo, il mostro del

fumo, il mostro dell’alcol). Ci sarà anche spazio per i più grandi con i percorsi horror “Isteria” e “Galeone Maledetto” e Zombie Paintball Hunt, esperienza adrenalinica e divertente nella quale i visitatori dovranno combattere per la loro sopravvivenza contro zombie affamati, che possono essere sconfitti soltanto lavorando in squadra e sparando colore a più non posso. Non mancheranno le dimostrazioni educative con gli animali ovviamente a tema, le giostre e le attrazioni, lo show dei tuffi della Ciurma Maledetta, il Topo Gigio Show, e i due nuovi show tematici a cura della compagnia artistica/teatrale “Circo Bianco”. Inoltre il 6 ottobre una ulteriore sorpresa: “Abracadown” lo show più inclusivo dell’anno che, dopo il tutto esaurito in vari teatri d’Italia, porterà sulla scena 34 ragazzi con Sindrome di Down per rapire il pubblico con una magia davvero speciale.