Teatro Comunale di Vejano, ricomincia la stagione teatrale 2024/25

Ricomincia la bella stagione teatrale all’insegna della risata e del buon umore!

Il programma, firmato come sempre dall’abile Direzione Artistica di Fausto Costantini Nicolai, noto per la sua capacità di attirare il pubblico con eventi unici propone 5 spettacoli all’insegna della comicità, con alcuni dei più popolari comici del panorama italiano e internazionale.

Dopo il grande successo della stagione 2023/24, da domenica 29 settembre al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione che inizierà il giorno stesso con la prima replica di “Anna Karenina – Le donne e la passione”.

Il Teatro Comunale di Vejano offrirà nella prossima stagione un ampio ventaglio di proposte che abbraccia il teatro comico per alleggerire l’animo della sua popolazione.

L’apertura di stagione si terrà Domenica 29 settembre 2024 con “Anna Karenina”.

Sulla scena Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Biagio Iacovielli, Alioscia Viccaroper la regia di Filippo D’Alessio.



Nella sala d’aspetto di una stazione, luogo di arrivi e partenze, crocevia di esistenze, riappare la figura di lei pronta a misurarsi con il suo vissuto in grado di coinvolgere i passeggeri in un gioco teatrale, vita che irrompe nella scena e scena che irrompe nel quotidiano. Il pubblico è trasportato nel grande romanzo di Tolstoj rivelando l’essenza intima, umana, spontanea , vera ad attuale dei personaggi.

Il testo è di Alberto Bassetti, Scenografie Tiziano Fario, Costumi Alessandra Mené, Disegno Luci Mauro Buoninfante, Valerio Caporossi, Musiche Eugenio Tassitano.

La rassegna proseguirà domenica 20 ottobre con Nino Taranto in “La mia donna è differente” con il Maestro Andrea Cantoni alle tastiere.

“Sono Nino Taranto… e non sono morto”. Lui si presenta così, e se per il mondo dello spettacolo questo è l’ indimenticabile nome del celebre comico napoletano, c’è un altro Nino Taranto, è il cabarettista, presentatore e comico con un spettacolo autobiografico applauditissimo sui suoi trenta anni di carriera “La mia donna è differente”. Tra tic e manie, ma anche un disgelo delle incomprensioni tra i sessi e l’invito a vedere il muro che a volte ci separa con lo sguardo dell’ironia. Una sollecitazione a farci più leggeri, più felici, più reciprocamente tolleranti, rispettosi anche e infinitamente amabili. Insomma per concludere, Nino Taranto è l’artista che fa ridere anche le stelle.



Continua la stagione con una delle punte di diamante del Puff di Roma: I Sequestrattori domenica 10 Novembre.

Una coppia nella vita sul palco. Lei milanese, lui romano, un duo comico esilarante che porta in scena le divertenti dinamiche tra Roma/Milano e uomo/donna e di vita di coppia, che si risolvono in delazioni e divertentissimi siparietti degni dei moderni Sandra e Raimondo. Come si suol dire, “Finchè nebbia non ci separi!”

Enzo Casertano e Alessandra Merico approdano al Teatro Comunale di Vejano con il loro spettacolo “Game Lover” il 1 Dicembre.

I due attori e content creator più amati del web portano in scena una brillante commedia a episodi sulla vita di una coppia. Un altalena del matrimonio fra momenti felici e piccole crisi si consuma la vita dei due protagonisti. Danilo e Arianna prima fidanzati e poi sposati, impauriti e poi annoiati dalla vita matrimoniale e in cerca di nuovi stimoli. Momenti di vita quotidiana rubati per raccontare la tragicomica storia di questa coppia che cerca di stare al passo con la modernità e col mutamento dei costumi del paese

Chiuderà la prima parte di rassegna, domenica 15 dicembre Monica Lugini e Cristiana Stazzonelli in “Sugo Finto” di Gianni Clementi.

Roma, quella popolare, colorata, schietta spesso anche crudele, proprio come le due protagoniste, Addolorata e Rosaria, due sorelle, zitelle, che vivono da sempre insieme e che portano avanti a fatica la vecchia merceria di famiglia. Una con la velleità di vivere una vita più comoda e l’altra con la sua grettezza, ma entrambe legate dalla solitudine in cui volente o dolente si sono rinchiuse. Finché un giorno decidono di partecipare a un tanto discusso matrimonio di un parente…Si ride? Tanto, anche se con l’amaro in bocca. La regia è firmata da David Marzullo.

Costo del biglietto Intero € 10

Abbonamento a N 5 spettacoli € 40

Per informazioni e prenotazioni:

333 85 37 695

teatrovejano@gmail.com

www.teatrovejano.it

Teatro Polivalente Vejano

Villa Comunale – Ingresso presso Via Dell’Impresa o Via Cardinale Cavicchioni