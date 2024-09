Rieti:Promozioni al Comando Provinciale Carabinieri

È tempo di promozioni per sei Carabinieri in servizio nel reatino.

Sono tutti sottufficiali, di cui tre promossi al grado di Luogotenente carica speciale, qualifica apicale nel ruolo Ispettori (COSTARELLA Giuseppe, addetto alla Stazione di Passo Corese, OLIBANO Michele, Comandante della Stazione di Labro e PATACCHIOLA Marco, addetto alla Scuola Interforze per la Difesa NBC di Rieti) e altrettanti divenuti Luogotenenti (COLASANZIO Roberto, addetto al Nucleo Operativo e Radiomobile di Rieti, FERRETTI Augusto, addetto al Nucleo Investigativo di Rieti e GIACOMELLI Gianluca, Comandante della Stazione di Casperia).

Si tratta di esperti militari che vantano significative esperienze professionali alle spalle. Per loro, questa promozione deve essere un nuovo punto di partenza verso altri prestigiosi obiettivi di carriera, in un cammino ricco di soddisfazioni ma anche di nuove e più impegnative responsabilità, connesse con il nuovo grado rivestito.

Per l’occasione, il Comandante Provinciale, Colonnello Valerio MARRA, unitamente agli altri Ufficiali, ha voluto ricevere i militari promossi per porgere loro i migliori auguri per il traguardo raggiunto.