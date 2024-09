Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone si congratula con Antonio Piccioni, campione italiano KzN Under per la quarta volta consecutiva

Due settimane di grande soddisfazione per il Kt Kart, con il secondo posto al campionato europeo e una vittoria al campionato italiano per il quarto anno consecutivo hanno raggiunto un grande traguardo che conferma 33 titoli nella loro storia. Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, esprime grande orgoglio e soddisfazione per il successo ottenuto da Antonio Piccioni, che si conferma per la quarta volta consecutiva campione italiano KzN Under. Un risultato straordinario che sottolinea il talento e la determinazione di Piccioni, e che rappresenta una vittoria per tutto il team di Kt Kart. “Mi complimento sinceramente con Antonio Piccioni per questo traguardo eccezionale – dichiara il Presidente –. Vincere per quattro anni consecutivi il titolo di campione italiano KzN Under è un’impresa che richiede non solo abilità tecniche ma anche grande costanza e spirito di sacrificio. Il suo successo non è solo una vittoria personale, ma anche un motivo di orgoglio per tutto il nostro territorio.” Il Presidente ha voluto inoltre elogiare il team Kt Kart per il supporto e il lavoro svolto: “Un plauso va anche a tutto il team Kt Kart, che con la loro professionalità e dedizione hanno contribuito a questo importante risultato. Il loro impegno testimonia l’eccellenza sportiva e tecnica della nostra provincia.” “Antonio e il suo team sono un esempio per i giovani del nostro territorio e dimostrano che con passione e dedizione si possono raggiungere traguardi prestigiosi. A nome di tutta la provincia di Frosinone, esprimo il mio più sentito orgoglio per questo successo, che ci rende fieri e ci spinge a continuare a sostenere lo sport a ogni livello”, conclude Quadrini.