Festival delle Mongolfiere di Paestum 2024: un viaggio tra le nuvole e la bellezza millenaria di Paestum

Dal 28 settembre al 6 ottobre un’

occasione imperdibile per tutti coloro che vogliono vivere l’emozione di volare sospesi tra cielo e terra

Il Festival Internazionale delle Mongolfiere di Paestum 2024 è pronto a regalare emozioni indimenticabili a tutti gli amanti dell’avventura e del lusso. Dal 28 settembre al 6 ottobre, i cieli di Paestum si tingeranno di colori e forme spettacolari, offrendo un’esperienza unica: sollevarsi in aria e ammirare le meraviglie storiche e naturali di una delle aree archeologiche più affascinanti d’Italia., ammirando uno dei panorami più suggestivi d’Italia. Per vivere al massimo il Festival delle Mongolfiere, l’Hotel Ara Maris 5* Lusso di Sorrento è il rifugio ideale ed esclusivo dove l’avventura incontra il comfort in un equilibrio perfetto.

Il cielo sopra Paestum si trasformerà in un’opera d’arte vivente, grazie a mongolfiere provenienti da tutto il mondo che dipingeranno l’orizzonte con i loro colori vivaci e forme spettacolari. Oltre ai tradizionali voli in mongolfiera, il festival offrirà una serie di attività collaterali per coinvolgere e affascinare grandi e piccini.

Tra le novità di quest’anno, spettacoli acrobatici mozzafiato e performance di artisti di strada animeranno l’area del festival, mentre una vasta area verde sarà dedicata a giochi gonfiabili e aquiloni, rendendo l’evento perfetto per le famiglie. Durante i nove giorni del festival, i visitatori potranno partecipare a una varietà di attività entusiasmanti: dai voli liberi alle esibizioni acrobatiche, dagli spettacoli con aquiloni giganti agli eventi speciali per famiglie e bambini. Ogni giorno, alle 17:00, sarà possibile partire per un volo libero, perfetto per godersi la “golden hour” sui magnifici paesaggi di Paestum. Nei giorni di domenica 29 settembre e 6 ottobre, così come sabato 5 ottobre, i voli si terranno anche alle 7:30 del mattino, offrendo la straordinaria opportunità di vedere il sole sorgere sul mare, con le rovine antiche illuminate dai primi raggi del giorno. La durata del volo può variare dai 30 ai 60 minuti, a seconda del tipo di volo scelto. Il volo libero, che raggiunge un’altitudine maggiore, è generalmente più lungo. Al contrario, il volo frenato, progettato per volare a bassa quota e mostrare in dettaglio le particolarità del luogo, ha una durata inferiore. Con il volo frenato o vincolato, è possibile avvicinarsi alle rovine dei templi greci nell’area archeologica e ammirarli da vicino.

Dopo una giornata ricca di emozioni, l’esperienza può continuare con un soggiorno all’Hotel Ara Maris di Sorrento, un esclusivo rifugio di lusso a 5 stelle situato nel cuore della splendida Penisola Sorrentina. L’Hotel Ara Maris offre un mix perfetto di eleganza, comfort e viste mozzafiato sul Golfo di Napoli, rendendolo il luogo ideale per rilassarsi dopo le avventure del festival.

L’hotel dispone di camere e suite arredate con gusto, progettate per offrire il massimo del comfort e dell’eleganza. Gli ospiti potranno godere di una vasta gamma di servizi esclusivi, tra cui una piscina panoramica, un solarium, e la Thala Spa, un’oasi di benessere dove rigenerare corpo e mente. L’offerta gastronomica dell’hotel, con il Cora Bistrot e il Lumi Sky Lounge, è pensata per deliziare il palato con sapori locali reinterpretati con un tocco moderno.

Il Festival delle Mongolfiere di Paestum 2024 è molto più di un semplice evento: è un’esperienza che unisce l’incanto del volo alla scoperta di una delle destinazioni più suggestive d’Italia. Un’occasione unica di partecipare a questa straordinaria celebrazione del volo e della bellezza italiana, immersi in un contesto di lusso e comfort senza pari.