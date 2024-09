L’augurio di buon lavoro  ai ragazzi del servizio civile universale

Subiaco, Foppoli: “Un modo per avvicinare le nuove generazioni a vivere ed amare il territorio dei Monti Simbruini”

Con un incontro presso la Porta del Parco a Subiaco, sono stati accolti i 15 ragazzi del Servizio Civile Universale 2024 – 2025 che saranno coinvolti nei sei progetti avviati, di cui Parco dei Monti Simbruini ne ha il coordinamento, coinvolgendo i Comuni di Subiaco, Vallepietra e Camerata Nuova. Durante la mattinata c’è stato un momento di confronto ed un saluto con l’augurio di buon lavoro, alla presenza del commissario del Parco dei Monti Simbruini Alberto Foppoli, presente anche il Direttore Carlo Di Cosmo ed il Vice Sindaco di Subiaco Emanuele Rocchi. “E’ stato un piacevole momento –ha sottolineato il commissario Foppoli- condiviso con i ragazzi che hanno una grande voglia d’iniziare questo percorso, che sarà molto importante per la loro crescita formativa e personale. Sono lieto che abbiano scelto di svolgere questa esperienza con noi e auguro loro di viverla con passione e spensieratezza, con l’auspicio di un vero e sano arricchimento. Un modo per avvicinare le nuove generazioni al nostro territorio e far scoprire loro le ricchezze presenti, generando passione e sentimento di appartenenza e facendo crescere tutti come comunità”.