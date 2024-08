Seconda edizione della “Festa dello Sport”

Fiuggi, Latini: “Tante attività sportive da conoscere e praticare insieme”

Una grande Festa dello Sport è in programma domani a Fiuggi in piazza Trento e Trieste, con tante attività sportive proposte dalle numerose associazioni presenti sul territorio. Sin dallo scorso anno con la prima edizione, della “Festa dello Sport”, sono stati raggiunti grandi risultati, si tratta di un’iniziativa ambiziosa ed accattivante, fortemente voluta dall’Assessore allo Sport Laura Latini che mira a creare delle sinergie e a costruire una rete virtuosa tra realtà sportive tra del territorio fiuggino, l’obiettivo infatti è quello di unire i sodalizi locali attivi in diversi settori sportivi per sviluppare iniziative comuni per i ragazzi. “E’ un’iniziativa che arricchisce l’estate fiuggina ed ha ottenuto un ottimo successo nella prima edizione –commenta l’Assessore Laura Latini- La presenza di tanti sodalizi sportivi, diventa uno stimolo affinchè si possa favorire non solo lo sviluppo del talento giovanile, fondamentale per le nuove generazioni, ma anche la crescita dell’intera comunità all’interno della quale viviamo. Sono i ragazzi a poter diventare i protagonisti del presente e gli scrittori di un grande futuro, per questo ci piace fare il tifo per loro sostenendone le attività e raggiungendo insieme grandi risultati, non solo sportivi. Estendo l’invito a tutti a partecipare domani alla Festa dello Sport dalle ore 15:00 alle 20:00 presentarsi con abbigliamento sportivo muniti di scarpe da ginnastica per provare gratuitamente tutte le varie attività sportive proposte. Sarà una grande festa all’insegna dello sport, del divertimento che renderà di certo più unita la nostra comunità”.