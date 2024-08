Tavolo tecnico per il dimensionamento scolastico presso la il Ca

Quadrini: “ E’ fondamentale che ci impegniamo tutti insieme per rispondere efficacemente alle esigenze formative dei nostri studenti, assicurando loro le migliori condizioni per il loro percorso educativo.”

Il Presidente del CAL, la dott.ssa Luisa Piacentini, ha istituito un tavolo tecnico per affrontare la questione del dimensionamento scolastico dell’intero territorio regionale, soprattutto per quei piccoli centri nei quali diventa sempre più difficile la formazione i nuove classi. A lanciare l’input e a sollecitare la riunione è stata una lettera inviata la scorsa settimana dal Presidente Anci Lazio Riccardo Varone ed il Vicepresidente di Anci Lazio e Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che durante l’incontro appena svoltosi, è intervenuto su delega del Presidente Luca Di Stefano presentando diverse proposte mirate a garantire ai giovani dell’intero territorio un’istruzione giusta e adeguata. “È fondamentale che ci impegniamo tutti insieme per rispondere efficacemente alle esigenze formative dei nostri studenti, assicurando loro le migliori condizioni per il loro percorso educativo.” Ha affermato lo stesso Quarini. “Ribadisco l’importanza della collaborazione e del dialogo in questo processo. Solo attraverso un confronto costruttivo e continuo possiamo individuare soluzioni efficaci e durature per il nostro sistema scolastico. Era importante affrontare il tema del dimensionamento scolastico con la massima attenzione e serietà. La tutela e la salvaguardia dell’istruzione nel nostro territorio devono essere una priorità assoluta, tutelare i piccoli comuni e le scuole degli stessi soprattutto in un territorio talmente vasto ed eterogeneo cone quello dei comuni della Regione Lazio.” continua il Vicepresidente di ANCI Lazio. “Nei piccoli comuni, spesso si verifica la mancata formazione delle classi a causa del numero insufficiente di iscritti. Questo problema deve essere al centro delle discussioni del tavolo tecnico, affinché si possano trovare soluzioni concrete e sostenibili. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento al Presidente del CAL, la Dott.ssa Luisa Piacentini, e al Vicepresidente, Giammarco Florenzani, per la tempestività di azione, l’interesse e la sensibilità dimostrata verso questa cruciale tematica. Il loro impegno è fondamentale per il successo delle nostre iniziative.”

“Concludo ribadendo il nostro impegno collettivo a lavorare per il benessere e il futuro dei giovani del nostro territorio.”