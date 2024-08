Maggiori controlli per  raggiungere il 65%

Filettino, De Meis: “La raccolta differenziata deve diventare una cultura del vivere quotidiano”

Nei giorni scorsi il Sindaco Paolo De Meis, aveva esternato grande soddisfazione per aver diminuito l’imposta sui rifiuti, con un risparmio di circa € 58 mila, risultato ottenuto grazie al passaggio, in meno di un anno dal suo insediamento, dal 18% al 45% per la raccolta differenziata. “Oggi possiamo vantare un risultato importante, ma puntiamo ovviamente a migliorare –commenta il Sindaco De Meis- ponendoci l’obiettivo del 65% , ma per questo è necessario anche l’impegno di ogni cittadino nel fare una sempre più corretta e attenta raccolta differenziata: un impegno per l’ambiente, per le nuove generazioni e per il portafoglio di ciascuno di noi. Ci vuole il contributo attivo di tutti i cittadini e villeggianti, attraverso una nuova consapevolezza, una ritrovata attenzione, affinchè la raccolta differenziata diventi una cultura del vivere quotidiano. Significa che ogni giorno dobbiamo dividere, con attenzione, i nostri rifiuti, è una pratica che richiede costanza”. Un impegno importante dunque per la piccola comunità di Filettino che in questo periodo estivo di grande afflusso turistico supera le 8 mila presenze, pertanto necessita anche un attento controllo verso i furbetti, i distratti e gli incivili. “Con l’ausilio della Polizia Locale, della ditta erogatrice del servizio di raccolta e degli ispettori ecologici dell’Accademia Kronos –continua De Meis- ci saranno più controlli, per verificare che lo smaltimento differenziato dei rifiuti avvenga, da parte degli utenti, con le corrette modalità, dunque verificare e correggere eventuali comportamenti sbagliati nel conferimento dei rifiuti. Pertanto l’attività di controllo, sarà nel recarsi presso le utenze e verificare l’eventuale presenza di errori nella separazione dei rifiuti, indicando all’utente, se del caso, le corrette procedure da mettere in atto. Solo in presenza di reiterati comportamenti sbagliati, che persistono anche dopo l’invio di avvisi bonari, scatta l’elevazione di multe, da parte della Polizia locale. L’obiettivo non è tanto quello di sanzionare chi sbaglia, ma quello di evidenziare agli utenti eventuali errori nel conferimento e dare le giuste indicazioni per migliorare la qualità della raccolta differenziata. Il territorio, di Filettino è un fiore all’occhiello, all’interno dell’area verde più grande del Lazio e lo deve sempre più diventare anche nelle performance della raccolta differenziata”. L’Amministrazione crede fortemente in quest’azione d’intervento, per cui è importante la collaborazione e la partecipazione costruttiva di tutta la cittadinanza, turisti compresi.