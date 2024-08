Inizio lavori di sistemazione stradale

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Lavori importanti per una migliore e sicura viabilità”

Dalla Casa Comunale, si dà notizia che da domani mattina cominciano i lavori di sistemazione del manto stradale sulla strada provinciale SP 147 Fiuggi-Altipiani. Il sindaco Silvio Grazioli, esprime la sua soddisfazione, considerando che erano state insistenti le richieste per la sistemazione di questo tratto stradale particolarmente dissestato. Per questo esprime altresì il ringraziamento nei confronti del presidente della Provincia Luca Di Stefano, e del presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini, che si sono prodigati per risolvere questo problema della viabilità stradale sulla Provinciale degli Altipiani. Il rifacimento della strada provinciale consentirà di eliminare i danneggiamenti e i cedimenti presenti nel manto stradale, garantendo una migliore percorribilità e sicurezza per tutti gli utenti, data anche la numerosa presenza di transitabilità per il periodo estivo.