Gianluca Quadrini ringrazia i volontari della Protezione Civile per l’inestimabile contributo nella lotta contro gli incendi estivi ed esorta le nuove generazioni ad avvicinarsi al volontariato per il bene delle proprie comunità

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, a seguito dell’incessante lavoro che le squadre dei vigili del fuoco stanno svolgendo sull’intero territorio, rivolge un sentito ringraziamento ai volontari della Protezione Civile, come ogni estate, sono impegnati con dedizione e professionalità a fronteggiare il grave problema degli incendi che affligge il nostro territorio.

“Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i volontari della Protezione Civile,” dichiara il Presidente. “Tengo a sottolineare che il loro operato è inestimabile e il loro impegno instancabile, soprattutto considerando che è mosso dal puro senso del dovere e del sacrificio verso le nostre comunità. La presenza di questi uomini e donne è fondamentale per la sicurezza e il benessere del nostro territorio.” Accanto ai Vigili del Fuoco, che con la loro competenza e coraggio sono in prima linea nella lotta contro gli incendi, i volontari della Protezione Civile rappresentano una risorsa irrinunciabile. “Il loro contributo, – continua Quadrini – insieme a quello dei volontari della Croce Rossa Italiana, che supportano le operazioni con la loro straordinaria competenza e umanità, dimostra un esempio brillante di cooperazione e altruismo. ” sento, pertanto, in qualità di Presidente del consiglio della Provincia di Frosinone, rivolgere un ringraziamento particolare a tutti i volontari di Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana. Il loro spirito di servizio sono un faro per tutti noi. In un mondo sempre più complesso e difficile, l’azione volontaria è una testimonianza potente di ciò che si può realizzare quando si lavora insieme per il bene comune. Il Consiglio Provinciale di Frosinone – conclude Quadrini, riconosce e apprezza profondamente il valore di questi volontari, che con il loro operato quotidiano incarnano i valori di solidarietà e impegno civico. La loro attività non solo aiuta a proteggere e salvaguardare il nostro territorio, ma deve ispirare anche le future generazioni a seguire il loro esempio di servizio alla comunità.”