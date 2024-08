Pallavolo da infarto: l’Italia di De Giorgi ribalta il Giappone e va in semifinale

Rimonta incredibile: gli Azzurri erano sotto di due set e hanno cancellato quattro match point

ROMA – Un’ora abbondante prima l’Italia di De Giorgi era fuori dalle Olimpiadi. Era sotto di sue set, e il Giappone aveva tre match point. Un’ora abbondante dopo, l’Italia della pallavolo maschile è in semifinale. Il “come” è una incredibile terra di mezzo fatta d’adrenalina pura. Una rimonta muro dopo schiacciata. Prima di terminare il lavoro sulle coronarie dei tifosi annullando un altro match point giapponese in chiusura di tie break, chiudendo l’impresa con due muri.

Tre a due alla fine di una partita che sulla carta, dopo un girone quasi perfetto chiuso al primo posto, non doveva trasformarsi nello strepitoso dramma che poi si è rivelato. L’Italia ha faticato tantissimo in attacco, correa una straordinaria prestazione in difesa degli avversari, con muri poco efficaci e battuta troppo fallosa. Nel secondo set gli azzurri vincevano 23-21, prima di crollare 25-23 subendo quattro punti consecutivi.

Ora la nazionale di De Giorgi troverà in semifinale la vincente di Francia-Germania.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it