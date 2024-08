L’Avezzano Calcio sceglie i Monti Simbruini per il ritiro estivo

Trevi Nel Lazio, Con l’Amministrazione Grazioli, continua la crescita del turismo sportivo

Il Comune di Trevi Nel Lazio, continua ad essere una ricercata meta per i ritiri sportivi per l’estate, grazie sia all’efficiente impianto sportivo, alla ricettività dei Colle Mordani, e l’essere totalmente immersa nel verde del Parco dei Monti Simbruini. La presenza nei giorni scorsi del Ministro allo Sport l’on. Andrea Adobi, accolto dal Sindaco Silvio Grazioli, che ha apprezzato il campo sportivo è stata di certo un ulteriore prerogativa, che ha dato lustro a Trevi Nel Lazio. Nella giornata di ieri 31 luglio è arrivata presso Colle Mordani la squadra di calcio dell’Avezzano, che milita nella serie D del campionato di calcio e che ha importanti giocatori che hanno militato anche nella serie A come Ogenyi Onazi, già della Lazio. La squadra si fermerà a Trevi per la preparazione atletica fino al 12 agosto. “C’è stato un grande sforzo organizzativo –sottolineano il Sindaco Silvio Grazioli ed il consigliere delegato Fabrizio De Carli- per garantire la praticabilità del campo nonostante che le temperature eccezionali e fuori dalla norma costituiscano un problema per la tenuta dell’erba. In tal senso sono stati fatti degli interventi di rafforzamento dello strato erboso e vi è stata una continua cura e taglio del manto, per questo va ringraziato anche il custode della squadra di Trevi che si è reso disponibile ad ogni sforzo possibile per contribuire al risultato”. Il turismo sportivo, è un fenomeno dinamico e sfaccettato, è emerso negli ultimi anni come un importante motore di crescita e sviluppo economico. L’Amministrazione del Sindaco Silvio Grazioli, è riuscita negli anni, ad investire con successo nel turismo sportivo, creando una perfetta sinergia, tra sport, ambiente e territorio, e la presenza di tanti eventi sportivi sono diventati calamite, attirando sportivi ed appassionati a Trevi Nel Lazio. La squadra dell’Avezzano effettuerà delle amichevoli, la prima della quale sarà con una selezione del Trevi sabato 3 agosto alle ore 17.00 presso il campo sportivo. Tra l’altro sabato sera i calciatori dell’Avezzano saranno in piazza a Trevi per socializzare con i cittadini ed i ragazzi. La seconda amichevole si terrà il 7 agosto sempre alle ore 17.00 con la squadra di calcio “Angizia Luco 1925”.Il terzo incontro sarà con la squadra di calcio di Ferentino il 10 agosto alle ore 17.00.