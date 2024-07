Una importante azione di contrasto del dissesto idrogeologico a Sant’Elia

Sinibaldi e Chiarinelli “con oltre 600mila euro di fondi PNRR dimostriamo attenzione alle nostre frazioni frazioni e a un territorio bello quanto da tempo bisognoso di manutenzione straordinaria”

Questa mattina il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli, al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesca Acchioni e al progettista e direttore dei lavori ing. Mario Righi hanno effettuato un sopralluogo per verificare la conclusione del cantiere di via Piano Colle, sul quale sono stati investiti oltre 600 mila euro da fondi PNRR – Missione 2 componente 4 investimento 2.2. Lavori volti a risolvere i gravi disagi verificati negli anni scorsi a causa del dissesto idrogeologico che aveva generato frane e significativi movimenti di terra e rocce.

Nello specifico sono state realizzati i muri di contenimento del terreno, installate le reti di protezione e plinti su micropali, effettuati interventi volti alla regimentazione delle acque e, come opere complementari, si è provveduto a dotare la zona di nuovo asfalto e, a breve, di nuova illuminazione.

Il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e l’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli:

“Come d’abitudine abbiamo voluto verificare personalmente, insieme ai tecnici che hanno realizzato l’intervento, la conclusione di questi importanti lavori di messa in sicurezza. Con fondi PNRR abbiamo risolto un problema che da tempo affliggeva una via importante per questa frazione, visto che via Piano Colle collega l’abitato di Sant’Elia con quello di Ville Sant’Elia. Finalmente garantiamo ai cittadini una percorrenza sicura per i prossimi anni e riusciamo a dotare la zona anche di impianti di illuminazione nuovi, performanti ed economici. Questo è il secondo intervento di messa in sicurezza nel territorio di Sant’Elia, dopo quello terminato nei mesi scorsi, la dimostrazione tangibile dell’attenzione della nostra Amministrazione per le sue frazioni e per un territorio bello quanto bisognoso di manutenzione straordinaria per essere preservato”.