Morta la 53enne in rianimazione dopo il crollo a Scampia: era madre e zia delle altre due vittime. Ancora gravi le due bambine di 7 e 4 anni

NAPOLI – E’ morta nel reparto di rianimazione del padiglione di Emergenza dell’ospedale Cardarelli di Napoli P.D.R, 53enne rimasta coinvolta nel crollo del ballatoio interno alla Vela celeste a Scampia. Le condizioni della donna, si legge nella nota del nosocomio, erano apparse da subito disperate. I sanitari ne hanno constatato il decesso alle 13 circa. Attualmente lo stesso reparto accoglie una seconda donna giunta in ospedale a seguito del crollo: è la paziente R.M. che, pur in un quadro estremamente grave, presenta una situazione stabile. Al Cardarelli, inoltre, è ricoverata nel Trauma Center la paziente C.M. le cui condizioni sono soddisfacenti ed il cui quadro clinico “è in miglioramento rispetto alle 24 ore precedenti”.

La 53enne è la terza vittima della tragedia che si è verificata nella tarda serata del 22 luglio scorso.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it Autore: Carmen Credendino