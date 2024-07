Fitprime promuove i 7 valori olimpici per favorire il benessere aziendale

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi Fitprime, lancia Corporate Olympics Game, un programma di welfare aziendale per portare i valori olimpici all’interno delle aziende

Lo sport è essenziale per il benessere psicofisico delle persone, contribuendo significativamente a mantenere un equilibrio complessivo che coinvolge sia il corpo che la mente. Gli antichi lo avevano già compreso, riassumendo questa connessione nel noto detto “mens sana in corpore sano“, sottolineando come il benessere reciproco di corpo e mente vada a creare un circolo virtuoso.

Questo principio non si limita solo all’individuo stesso, ma trova una rilevante applicazione anche all’interno delle imprese. Allo stesso modo, i valori olimpici rivestono un’importanza significativa non solo per gli sportivi e le competizioni internazionali, ma anche per il mondo aziendale. Trasferire questi valori nell’ambiente di lavoro può apportare benefici sostanziali a livello organizzativo e culturale.

Per questi motivi, Fitprime, la piattaforma di servizi di welfare aziendale rivolti al benessere della persona, ha dato vita ai Corporate Olympics Game: un progetto di welfare che offre a tutti i dipendenti la possibilità di partecipare a un torneo di discipline sportive a scelta tra padel, calcio a 5 o a 8, rowing, beach volley, rugby touch, gare di atletica singole e in staffette, e tanto altro, che metterà a confronto in una sola giornata, tutti i partecipanti suddivisi in squadre miste di ogni genere ed età, composte da 2 fino a 11 persone, in base alla disciplina sportiva. Un modo per mettersi in gioco, fare gruppo tra colleghi, divertirsi in modo sano e anche far avvicinare le persone allo sport, promuovendo i benefici dell’attività fisica a tutte le età.

Tra pochi giorni, infatti, si svolgeranno le Olimpiadi 2024 e l’obiettivo di questa esperienza è quella di far vivere ai dipendenti una giornata all’insegna dello sport e dei valori olimpici: rispetto, fratellanza, lealtà, promozione della pace, comprensione, solidarietà, fair play. Come nello sport, anche nel mondo del lavoro, questi valori sono alla base di qualsiasi team e azienda di successo.

Rispetto: è il primo dei 7 valori presenti nella carta olimpica. Il rispetto in azienda si manifesta partendo dai “piccoli gesti” come salutarsi in ufficio per esprimersi poi in modo più completo nel portare a termine task e richieste e nel rapporto tra pari ruolo e non e anche tra differenti dipartimenti.

Lealtà: questo valore in azienda lo si ritrova nell’impegno ad essere trasparenti con i colleghi, e nell’affrontare in modo corretto una competizione interna, senza ricorrere ad alcun tipo di comportamento scorretto che possa ledere gli altri ed il loro lavoro.

Fratellanza: il terzo valore è rappresentato dal sostenersi a vicenda, essere disponibili ad aiutarsi nei momenti difficili e di forte pressione e stress, come per esempio in occasione della presentazione di un progetto o della nascita di un nuovo prodotto.

Promozione della pace: assumersi la responsabilità di non alimentare litigi o tensioni e favorire un clima collaborativo e di dialogo anche in caso di litigi tra altri colleghi.

Comprensione: si tratta di un valore molto importante, specialmente tra i responsabili di dipartimento, i Ceo e i livelli manageriali; elemento chiave della comprensione è anche l’empatia, ovvero il mettersi nei panni degli altri, in un’ottica di bilanciamento tra vita e lavoro, ed esigenze personali.

Solidarietà: è un valore che sta alla base dell’essenza dei rapporti umani; collocandola all’interno di un team sportivo, così come in un team aziendale, la solidarietà è il collante che tiene insieme i colleghi tra loro e si manifesta soprattutto in situazioni di difficoltà, come per esempio un errore di valutazione in un’indagine di mercato, piuttosto che nel fallimento di un obiettivo non raggiunto.

Fair Play: è il settimo ed ultimo dei valori della carta olimpica. Nel mondo del lavoro lo si ritrova nelle dinamiche di sana competizione tra colleghi, che porta alla creazione di un ambiente sano, positivo e costruttivo, mira ad elevare prima le persone, ed indirettamente i loro standard lavorativi.

Le Corporate Olympics rappresentano quindi un modo per promuovere lo spirito di squadra e migliorare le relazioni interpersonali all’interno dell’ambiente lavorativo, ma aiutano anche a far avvicinare le persone allo sport. Grazie a questo tipo di iniziative, le aziende possono contribuire attivamente a creare una cultura del benessere e della salute, rafforzando il legame con la comunità e incentivando uno stile di vita più attivo e sano per tutti i partecipanti.

“Abbiamo realizzato le Corporate Olympics, un progetto a cui tenevamo tanto perché crediamo che i 7 valori olimpici, anche nel mondo aziendale come nello sport, siano alla base di qualsiasi team ed azienda di successo”, afferma Matteo Musa, CEO e Co-founder di Fitprime. “Partecipare a tornei aziendali come quelli di beach volley, padel e ping-pong rappresenta un’eccellente occasione per mettersi in gioco, favorendo l’interazione e la collaborazione tra colleghi, oltre a offrire un’opportunità di divertimento in un contesto sano e positivo. Questo tipo di eventi aiuta inoltre sottolineare i numerosi benefici dell’attività fisica, che spaziano dal miglioramento della salute fisica al benessere mentale, coinvolgendo persone di tutte le età.”