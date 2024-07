CIVITA DI BAGNOREGIO: CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO PER IL 172° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Conferito il premio Civita 2024 al Capo della Polizia Pisani

Ieri sera, nella suggestiva cornice di Civita di Bagnoregio, la “città che muore”, in occasione del 172° anniversario della fondazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, la Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, si è esibita in un concerto organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Polizia di Stato.

L’evento, condotto dalla giornalista Valentina Bisti e aperto a tutta la cittadinanza e ai turisti che in questo periodo affollano la località, ha visto la partecipazione del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, e dei rappresentanti delle istituzioni locali.

Dal palco, la soprano Ilaria Della Bidia ha incantato il pubblico sulle note di “C’era una volta in America” di Ennio Morricone e “Imagine” di John Lennon.

Il regista Giuseppe Tornatore ha indirizzato i suoi saluti attraverso un videomessaggio, dopo l’esecuzione della Banda di un brano tratto dal film “La leggenda del pianista sull’oceano”.

Il Sindaco di Bagnoregio, Dr. Luca Profili, ha conferito il premio Civita 2024 al Capo della Polizia Pisani.

Nel ricevere il “Premio Civita 2024”, il Prefetto Pisani ha espresso soddisfazione per la presenza della Polizia di Stato, nel giorno del 172°anniversario della sua fondazione, in un luogo dove ci sono volti semplici e autentici come quelli dei ragazzi dell’Associazione “Juppiter” che, accompagnati dalla Polizia di Stato, nelle scorse settimane hanno raggiunto Capo Nord. Al Presidente dell’Associazione, Salvatore Regoli, il Prefetto Pisani ha donato lo zaino delle Fiamme Oro, a cui ha rinnovato gli auguri in occasione delle prossime Olimpiadi.

Salvatore Regoli, Presidente dell’Associazione Juppiter, è intervenuto per raccontare il progetto “Destinazione Capo Nord”, il viaggio della carovana di ragazzi “speciali” accompagnati anche da un medico della Polizia di Stato esperto in medicina degli ambienti estremi e da un equipaggio della Polizia Stradale a bordo della Lamborghini Urus. La carovana ha raggiunto Capo Nord il giorno 30 giugno, attraversando sette Paesi europei. La collaborazione con Juppiter è stata fortemente voluta dal Capo della Polizia Pisani, nello spirito di condivisione dei valori di legalità, solidarietà e prossimità che ispirano l’agire della Polizia di Stato.