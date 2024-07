Dalle Istituzioni nazionali apprezzamenti al Sindaco Silvio Grazioli

Trevi Nel Lazio, Il Vice Presidente della Camera l’on. Fabio Rampelli presto in visita nella splendida Treba Augusta

Dopo la visita nei giorni scorsi a Trevi Nel Lazio del ministro per lo Sport l’on. Andrea Abodi, che è rimasto affascinato dalla bellezza del luogo e dall’impianto sportivo in essa presente, il paese guidato dal Sindaco l’avv. Silvio Grazioli, riceve un altro plauso questa volta da parte del Vice Presidente della Camera dei Deputati l’on. Fabio Rampelli (nella foto insieme), con il quale nei giorni scorsi il Sindaco Grazioli ha avuto un piacevole e costruttivo incontro. Durante l’incontro l’on. Rampelli ha ricordato un periodo molto importante della sua vita, che l’ha portato a conoscere ed apprezzare il paese di Trevi Nel Lazio e la Valle dell’Aniene. Infatti l’on. Rampelli, si è laureato in architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con una tesi legata al Castello Caetani di Trevi Nel Lazio. Il castello rappresenta una delle attrazioni più belle del paese edificato attorno all’anno mille, e per ben due secoli fu la dimora della nobile famiglia Caetani, anche Papa Bonifacio VIII vi dimorò per un breve periodo di riposo, nel 1299, ed è stato lo scenario di importanti episodi storici. “E’ stato un vero piacere incontrare l’on. Rampelli –ha sottolineato il Sindaco Grazioli- dal quale ho ricevuto gradevoli parole e complimenti per il nostro paese, e con letizia ha accolto l’invito di venire a Trevi per una visita, presumibilmente in questo periodo estivo”.