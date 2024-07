Roma: Gianni Testa Riceve il Prestigioso Riconoscimento alla Carriera al Campidoglio

Roma, Sala della Protomoteca – Microfono d’Oro 2024

Il rinomato produttore discografico Gianni Testa, fondatore della Joseba Label e Publishing, è stato insignito del prestigioso riconoscimento alla carriera come “Produttore discografico” durante la cerimonia del Microfono d’Oro 2024, tenutasi nella storica Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Dopo una serie di successi culminati nella recente celebrazione del suo 50° compleanno presso il Joseba Studio, evento che ha visto la partecipazione di numerosi personaggi del panorama musicale italiano e internazionale, Gianni Testa ha dichiarato:

“La città che ho sempre amato e in cui ho deciso di mettere radici trent’anni fa oggi mi premia al Campidoglio con un encomio speciale come produttore. Sono fiero e orgoglioso di ciò che Roma ha dato alla mia vita, ma anche di ciò che io sto facendo per lei. Grazie alla meravigliosa organizzazione di Fabrizio Pacifici. La kermesse è promossa dall’On. Fabrizio Santori, Segretario d’Aula Assemblea Capitolina. Orgoglioso di aver portato Joseba Label, Publishing e tutti gli artisti che rappresento con me nella sala della “Protomoteca” più famosa al mondo.”

A premiare Testa è stato Fabrizio Pacifici, ideatore e conduttore della manifestazione, che ogni anno celebra le voci più amate delle radio nazionali. L’evento, ormai diventato un appuntamento imperdibile nella Capitale, ha premiato anche quest’anno le trasmissioni radiofoniche più popolari e seguite, grazie al contributo di una giuria di qualità ed esperti del settore.