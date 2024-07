Al via “AuraUnplugged”, kermesse con tanti giovani artisti al Centro Aura in un viaggio tra note e parole

A tutta musica con “AuraUnplugged”, la kermesse musicale che, fino al 1 agosto, propone le performance di una serie di giovani artisti che si stanno imponendo sulla scena musicale con le loro proposte underground. Grazie alla partecipazione di Radio Kaos Italy, una web radio indipendente, arriveranno ad esibirsi nell’area food del Centro Commerciale Aura Valle Aurelia, punto di riferimento del quartiere Aurelio, inaugurato nel 2018 e situato in prossimità del Vaticano, alcuni nomi già noti al pubblico come: Lemon Fools (11/7), Jenco (18/7), Libra (24/7), The Sugar Heads (25/7), Zava (31/7), Claudia Portale (1/8). La bellezza di un concerto acustico si unirà alla magia delle parole per un viaggio nel racconto della storia dell’artista, della nascita dei suoi brani, e dei temi delicati spesso affrontati con la voglia di aprire una finestra sul mondo. Altri appuntamenti hanno coinvolto nei giorni scorsi SarahJane Olog e Nyo. Dal pop al cantautorale, dal jazz allo swing, gli ospiti di questa rassegna intendono omaggiare il genere unplugged degli storici cenacoli musicali della Capitale come il FolkStudio e non solo. Epoche e grandi nomi rimasti nel cuore del pubblico, che avrà un motivo in più per recarsi nel Centro ed attendere i live show durante una giornata di shopping, con i saldi estivi in corso dal 6 luglio e l’ opportunità di rinfrescarsi nella food court per una giornata ricca di svago, relax e cultura formato famiglia. Info: https://www.centrocommercialeaura.it/evento/aura-unplugged/