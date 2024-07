REGIONALE TRENITALIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE TRA MONTEROTONDO E ORTE

Dal 6 al 9 luglio

· Coinvolte le linee Orte – Fiumicino Aeroporto, Firenze – Roma, Roma – Cesano e Roma – Terni

– Dal 6 al 9 luglio 2024, per lavori di manutenzione programmati da RFI, la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Monterotondo e Orte.

I treni coinvolti saranno i seguenti:

➢ I treni del Regionale di Trenitalia della linea Orte – Roma – Fiumicino Aeroporto e delle linee Monterotondo – Cesano e Fara Sabina – Cesano subiscono limitazioni e cancellazioni. Previsto servizio bus tra le stazioni di Monterotondo e Fara Sabina, Monterotondo e Poggio Mirteto, Monterotondo e Orte, Poggio Mirteto e Roma Tiburtina.

➢ Alcuni treni del Regionale di Trenitalia delle linee Roma – Firenze e Roma – Chiusi sono limitati/originari da Orte. Previsto servizio bus tra le stazioni di Roma e Orte.

➢ Il treno REG 4536 della linea Roma – Terni non effettua fermata nella stazione di Fara Sabina.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.