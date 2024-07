Pregiudicato arrestato dai carabinieri

Trevi Nel Lazio, Udienza fissata ad ottobre

Lunedì 1 luglio è stato arrestato dai carabinieri di Trevi nel Lazio, coordinati dal comandante della stazione maresciallo Leonardo Pietroiusti, il pregiudicato M.L. ampiamente noto alle forze dell’ordine, il quale recandosi in una pizzeria – rosticceria in località Altipiani, pretendeva l’acquisto e la consumazione dei prodotti senza pagare il dovuto. Il proprietario, per nulla intimidito dal comportamento dell’avventore, ha chiamato i carabinieri che sono prontamente intervenuti sul posto. M.L. ha opposto resistenza, pertanto i carabinieri hanno provveduto ad arrestare il pregiudicato. L’arresto è stato convalidato questa mattina nel giudizio per direttissima dinanzi al Tribunale di Frosinone, ed il soggetto è stato rimesso in libertà, in attesa dell’udienza che si svolgerà in ottobre.