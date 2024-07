INCONTRO TRA IL CAPO DELLA POLIZIA PISANI CON GLI ATLETI DELLE FIAMME ORO IN VISTA DELLE PROSSIME COMPETIZIONI OLIMPICHE DI PARIGI

Oggi, a Roma, nell’aula Pacifico-Ascenzi dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, ha incontrato una rappresentanza degli atleti del Gruppo Sportivo “Fiamme Oro” della Polizia di Stato, in partenza per i giochi olimpici di Parigi che avranno avvio il prossimo 26 luglio.

All’evento hanno partecipato anche il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, e i vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

L’incontro è stato un’occasione per consolidare il forte legame e il reciproco sostegno tra le istituzioni, il mondo dello sport e la Polizia di Stato. Tale legame è stato ulteriormente rafforzato con la firma di un protocollo d’intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Comitato Italiano Paralimpico. Il protocollo favorirà la collaborazione tecnica, agonistica ed organizzativa tra il Gruppo Sportivo Fiamme Oro e il C.I.P.

Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato rappresenta un esempio di eccellenza e dedizione, portando prestigio all’Italia con risultati eccezionali in tutte le competizioni internazionali. Per Parigi 2024, la rappresentanza delle Fiamme Oro sarà di ben 100 atleti (48 uomini e 52 donne) che gareggeranno in 24 discipline. Attualmente, gli atleti cremisi costituiscono circa il 29% della delegazione “azzurra” composta da 357 atleti.

Il Capo della Polizia nel suo intervento, ha ringraziato gli atleti per i risultati conseguiti e ha augurato loro nuovi successi durante le prossime Olimpiadi di Parigi. Il Prefetto Pisani ha annunciato che e’ allo studio una modifica dei criteri di reclutamento per gli atleti del Gruppo sportivo Fiamme Oro affinché siano privilegiati i meriti sportivi.