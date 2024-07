Vento forte, ombrelloni volano in cielo a Jesolo. E sembrano palloncini

A causa del forte vento a Jesolo almeno tre ombrelloni si sono staccati dalla base e hanno cominciato a volteggiare in cielo come palloncini sotto lo sguardo attonito dei bagnanti

BOLOGNA – Vento fortissimo in spiaggia. E gli ombrelloni hanno cominciato a volare. Solo alcuni, per fortuna, visto che è una cosa molto pericolosa. È successo domenica 30 giugno a Jesolo, in Veneto, dove le violente e improvvise raffiche di vento hanno fatto volare via qualche ombrellone. Nel video, che è stato postato su Tik Tok da un’utente, se ne vedono volare via almeno tre. Che si rovesciano e poi si alzano in cielo, andando subito molto in alto. Una volta in cielo, poi, sembrano ‘volare’ come fossero leggeri: ondeggiano, si rigirano e volano via come palloncini. Inutile dirlo, il video è diventato virale sui social.

(Video credits: spritzettara / TikTok)