Forza Italia raggiunge un traguardo storico: “Grazie al lavoro di squadra, il partito si afferma al secondo posto nel centrodestra provinciale.”

Così Quadrini afferma durante analisi del voto

Forza Italia ha tenuto, questa sera, una riunione di grande importanza per analizzare i risultati ottenuti nelle recenti elezioni europee. Nell’occasione il Presidente del Gruppo di Forza Italia in provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha espresso la sua profonda soddisfazione per l’eccezionale crescita del partito e il successo straordinario ottenuto grazie ai numerosi consensi ricevuti che hanno portato all’elezione dell’ on. Salvatore De Meo, e a collocarsi al terzo posto, con un risultato eccellente, la coordinatrice Provinciale, Rossella Chiusaroli. “Questo risultato va oltre ogni nostra aspettativa e previsione,” ha dichiarato Gianluca Quadrini. “Il merito è di tutti gli attivisti, i sostenitori e i membri del partito che hanno lavorato incessantemente sul territorio, tra e con la gente. Insieme al coordinatore regionale, Sen. Claudio Fazzone, al vice segretario provinciale, il sindaco di Anagni, Daniele Natalia e a tutti gli altri attori principali, abbiamo formato una squadra affiatata e determinata che ha saputo cogliere il favore degli elettori.”

La Coordinatrice Provinciale, Rossella Chiusaroli, che per pochissimi voti non è stata eletta, ha espresso in questi giorni la sua gratitudine verso tutti coloro che hanno creduto nel partito e nel progetto politico, dichiarando che questo momento è solo l’inizio di un percorso che vede Forza Italia sempre più protagonista.

Il successo di Forza Italia in provincia di Frosinone è testimoniato dai numeri: il partito è diventato il secondo del centrodestra, superando la Lega. Un risultato storico che premia l’impegno costante e la vicinanza ai cittadini. “Questo traguardo – Conclude Quadrini – ci dà la forza e la motivazione per continuare a lavorare con ancora maggiore energia. Il nostro obiettivo è quello di crescere ulteriormente e di portare avanti le istanze del territorio a tutti i livelli istituzionali.”

Forza Italia si conferma così una forza politica dinamica e in forte ascesa, pronta a raccogliere nuove sfide e a rappresentare con determinazione i bisogni e le aspettative della comunità.