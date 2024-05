Fare rete per contrastare la violenza contro le donne

Frosinone, Sinergia, nuovi progetti ed iniziative per sensibilizzare e coinvolgere l’opinione pubblica

Nello specifico, Risorse Donna è una realtà che opera, in maniera esclusiva, nella prevenzione e contrasto della violenza di genere, nella promozione di una società paritaria, per sostenere donne e minori attraverso il centro Antiviolenza “Stella Polare” sito in Sora e la casa “Essere Libera”. Il centro offre alle donne, gratuitamente, informazioni, accoglienza ed ospitalità, supporto psicologico e legale, orientamento lavorativo, sostegno alla genitorialità per le mamme, garantendo riservatezza e privacy. È possibile entrare in contatto con il Centro attraverso il numero di reperibilità h24 0776839275. All’interno le operatrici sostengono le donne nel trovare insieme nuove “risorse” dentro e fuori per iniziare una nuova fase della loro vita, libera, autonoma ed indipendente. L’Associazione MulticomunicamEnte ha deciso di essere al fianco delle donne accolte da Risorse Donna attraverso “Con le donne Per le Donne”, il progetto solidale dell’azienda vitivinicola Sinibaldi e l’artista Cicini creatrice delle etichette dei vini dedicate alle emozioni delle donne, il cesanese del Piglio Docg “Bivi” e il Moscato “Genestra”. In particolar modo, l’Associazione MulticomunicamEnte ha abbracciato il progetto non solo a partire da novembre, mese in cui ricade la data simbolica sulla violenza contro le donne, ma in tutto il periodo invernale fino ad oggi per dare un sostegno più concreto e incisivo. Il presidente Massimo Volpi ringrazia tutte le attività che hanno contribuito alla riuscita del progetto, in particolare “Chessé” di Anagni di Roberto Finocchio, “Free Band Anagni” di Valentina Ciocci, “Ars Educandi” di Giuseppe Rosatella, “Beauty Center” di Catia Ceccarelli e un grande ringraziamento doveroso per tutte quelle persone che hanno acquistato le bottiglie della cantina e hanno così sostenuto questa importante iniziativa solidale. Mediante l’aiuto di tutti l’Associazione MulticomunicamEnte ha potuto donare il ricavato all’Associazione Risorse Donna per sostenere il Centro Antiviolenza “Stella Polare”. Infine conclude: “È importante tenere alta l’attenzione su un fenomeno terribile quale è la violenza sulle donne, che purtroppo, oggi, vede sempre più vittime coinvolte. Il progetto, oltre ad avere un valore sociale, fa conoscere anche i prodotti di qualità del nostro territorio”. Il ricavato è confluito nel Fondo Essere libera dell’Associazione e sosterrà le donne e minori accolti contribuendo a trasformare le difficoltà in opportunità: le utenze di una nuova casa, i libri scolastici, il campus estivo, cure, bisogni ed opportunità primarie. Nuove alleanze e sinergie che produrranno risultati speciali.