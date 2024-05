L’associazione DMO BORGHI ETRUSCHI vi invita a partecipare alle attività turistico-culturali organizzate, che si terranno durante questo weekend, 4 e 5 maggio

Questi eventi offrono un’opportunità unica per esplorare il ricco patrimonio etrusco della regione, con visite guidate a siti archeologici e necropoli, spesso trascurati dai percorsi turistici tradizionali.

Le attività sono supportate dalla Regione Lazio, il che testimonia l’importanza culturale e storica di queste iniziative.

Per partecipare, è possibile prenotare inviando un’email o un messaggio WhatsApp, come indicato nelle istruzioni fornite.

Questi eventi rappresentano un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nella bellezza dei borghi etruschi, arricchendo la propria conoscenza e apprezzamento per una delle civiltà più affascinanti dell’antichità,

Il nostro programma eventi è iniziato già lo scorso anno e va avanti, soprattutto in bassa stagione per la valorizzazione dei borghi , dei piccoli centri , che offrono però una ricchezza incredibilmente sorprendente in termini di bellezze culturali, enogastronomiche, paesaggistiche.

Le attività su Bassano Romano e Fiumicino sono offerte al pubblico gratuitamente,

per le attività su Tarquinia e Cerveteri è richiesta la sola quota di iscrizione inclusiva di assicurazione. Gli eventi sono realizzati grazie al contributo regionale.



Ufficio stampa e comunicazione

DMO Borghi Etruschi

www.borghietruschi.it