Il morbillo torna a fare paura in Europa: in Romania +1.745 casi, in Italia +29

L’Ecdc segnala aumenti anche in Austria, Francia e Germania e ricorda l’importanza delle vaccinazioni infantili di routine

ROMA – Il morbillo torna a fare paura in Europa: nel Vecchio Continente cresce infatti il numero di casi della malattia infettiva esantematica acuta. Nel 2023 ne sono stati segnalati 2.361 da 30 Stati membri dell’Ue/See. È quanto emerge dal Rapporto epidemiologico annuale per il 2023 del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Il tasso di notifica complessivo è stato di 5,2 casi per 1.000.000 di abitanti, un valore significativamente superiore al tasso di notifica osservato negli ultimi tre anni (0,3 nel 2022, 0,1 nel 2021 e 4,3 nel 2020). Nonostante l’aumento, il tasso del 2023 rimane inferiore al livello pre-pandemia osservato nel 2019 (27,2). Nel 2023, sette Paesi (Bulgaria, Cipro, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Malta e Slovenia) non hanno segnalato alcuna attività di morbillo, mentre l’Italia ne ha segnalati 44, in aumento (+29) rispetto ai 15 del 2022 ma in netta diminuzione rispetto ai 1.620 del 2019. Al primo posto di questa non invidiabile classifica si piazza la Romania, che nel 2023 ha fatto registrare 1.755 casi di morbillo (nel 2022 erano stati 10), poi l’Austria (186), la Francia (118) e la Germania (82). Quest’anno non sono stati segnalati decessi legati al morbillo.

Nel 2023 sono stati segnalati casi di morbillo in tutte le fasce d’età, con la percentuale complessivamente più alta di individui non vaccinati (86%) osservata negli ultimi cinque anni. I tassi di notifica specifici per età diminuiscono con l’aumentare dell’età, con i bambini <1 anno e quelli di età compresa tra 1 e 4 anni più colpiti.

Le stime di copertura vaccinale osservate indicano che in molti Paesi la vaccinazione infantile di routine contro il morbillo è inferiore al livello raccomandato per raggiungere e sostenere l’eliminazione del morbillo. Solo quattro Paesi nell’Ue/See hanno raggiunto la soglia =95% per due dosi, nel 2022.

L’Ecdc ricorda che per raggiungere l’obiettivo di eliminazione del morbillo sono necessari sforzi accelerati per aumentare la copertura vaccinale e l’adozione sia delle vaccinazioni infantili di routine che delle campagne di recupero negli adolescenti e negli adulti che in passato non si sono vaccinati.

