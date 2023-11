SUCCESSO DI PRESENZE PER “LE CANTINE DE NA VOTA” A ROCCASECCA: BUONA LA PRIMA PER LA NUOVA PRO LOCO TARGATA FABRIZIO TORRIERO

Il presidente Torriero: “Partecipazione oltre le aspettative: grazie a tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita dell’evento”

Il sindaco Sacco: “Un’energia contagiosa, una città in festa: bravi tutti”

Parte con uno straordinario successo di pubblico la prima iniziativa della Pro Loco di Roccasecca targata Fabrizio Torriero.

Nel suggestivo scenario del borgo Castello boom di presenze per la tradizionale manifestazione enogastronomica de “Le Cantine de na vota”.

Complice la bella giornata e la meticolosa organizzazione, nelle stradine, nelle piazze e nei largari del centro storico del borgo si sono riversati tantissimi visitatori che hanno potuto gustare e apprezzare i piatti della tradizione locale, oltre tantissime altre bontà, il tutto innaffiato da buon vino locale.

Ad arricchire la manifestazione i mercatini, l’animazione e tanta buona musica: da Benedetto Vecchio e gli Mbl che hanno fatto danzare la piazza del Castello al ritmo della musica popolare, fino alle sonorità più moderne che hanno concluso la manifestazione a sera inoltrata: Alex Spagnoli, Erre Sei e Chiss Chi so.

Sin dalla mattina gli appassionati di questo tipo di eventi hanno invaso Roccasecca, il servizio navetta ha funzionato in maniera precisa e puntuale, ma in tanti hanno preferito salire a piedi e fare esperienza del percorso di ascesa al Castello. Molto apprezzate anche le visite guidate per illustrare la storia delle bellezze presenti al Castello e legate alla vita terrena di San Tommaso D’Aquino, a cura di Angelo Ciampa e Pina Di Adamo.

“E’ stato bellissimo vedere tutta quella gente nei vicoli del Castello – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Fabrizio Torriero – un successo che voglio condividere con tutte le ragazzi e i ragazzi che mi stanno vicino in questa bella avventura. Abbiamo lavorato tanto per i preparativi, ma lo abbiamo fatto con l’entusiasmo e l’amore per la nostra città. Ora continuiamo il nostro impegno con le iniziative di Natale. Aspettiamo altri amici che vogliano darci una mano: la condivisione e la collaborazione sono alla base di ogni progetto vincente”.

Alla Pro Loco sono arrivati anche i complimenti del sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, arruolato per l’occasione a servire vino in una delle tante cantine presenti nel percorso: “Questa è Roccasecca. Questa è la Pro Loco e questa è l’energia contagiosa degli amici e delle amiche che mettono a disposizione della città il loro tempo e il loro impegno. Mai si era vista tutta questa partecipazione: bravi tutti”.