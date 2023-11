Alessia Savo al convegno nella Giornata internazionaleper i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

“Istituzioni e famiglie hanno il dovere di tutelare i minori

per formare adulti consapevoli. Azioni mirate e interventi concreti”

“Un bambino non tutelato oggi domani potrebbe essere un adulto disagiato e un soggetto debole domani. I diritti dei minori devono essere garantiti a qualsiasi costo e noi, donne e uomini delle istituzioni, abbiamo il dovere di salvaguardare l’infanzia da violenze, guerre, pericoli e discriminazioni.

Questa mattina nella Sala Mechelli della Regione Lazio abbiamo ribadito con forza la necessità di agire con interventi concreti e mirati per tutelare i bambini, i nostri figli, e per assicurare loro la salute psicofisica, il benessere e la crescita in contesti morali e materiali protetti. Le istituzioni devono essere accanto alle famiglie e con loro garantire ai piccoli di vivere serenamente il presente per avere consapevolezza e speranza del futuro.

C’è ancora molto da fare e il mio personale impegno, anche dal punto di vista medico e sanitario, non sarà soltanto garantito ma assicurato attraverso azioni e progetti mirati alla tutela dei minori e del loro percorso formativo”.

Così la presidente della Commissione regionale Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare, e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessia Savo, partecipando al convegno nella Sala Mechelli in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.