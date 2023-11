Gianluca Quadrini incontra il viceministro della giustizia Sisto

Presso il Ministero della Giustizia, il presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, incontra il Viceministro della Giustizia, Paolo Sisto, insieme al responsabile della Cooperativa Nuovi Orizzonti, una cooperativa a tutela dei fonici e dei trascrittori italiani. Si dice soddisfatto dell’incontro Quadrini, che in una nota afferma – “ nel mese di luglio il viceministro Sisto si era reso disponibile ad un incontro a seguito dello sciopero nazionale per l’intero turno di tutti i lavoratori e le lavoratrici del consorzio Ciclat e delle società Nuovi Orizzonti, Ricina e Verbatim che svolgono le attività di fonoregistrazione, trascrizione e stenotipia a beneficio dei Tribunali dislocati nel territorio nazionale. Oggi, a distanza di qualche mese, – continua Quadrini – il viceministro ci ha accolto dimostrandosi molto sensibile e prendendo a cuore la situazione. Ci ha confermato che sta valutando le criticità in atto a tutela del lavoro e dei lavoratori.” Ringrazio il viceministro – conclude Quadrini – per la sensibilità e per aver preso a cuore le condizioni di estrema precarietà del personale che svolge le attività di fonoregistrazione, trascrizione e stenotipia. Bisogna agire subito per scongiurare che questo possa diventare una piaga sociale oltre che economica.”