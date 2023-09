Sicurezza e tutela delle comunità – questi gli argomenti dell’incontro avvenuto presso la Regione Lazio, questa mattina tra Gianluca Quadrini e l’Assessore Regionale, Luisa Regimenti

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e Delegato alle Politiche della Sicurezza Anci Lazio ha incotrato, questa mattina, presso la sede della Regione Lazio, l’Assessore Regionale al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana, Luisa Regimenti. Sicurezza urbana, polizia locale, valorizzazione delle aree interne dei comuni della provincia di Frosinone, questi gli argomenti dell’incontro. “Tematiche delicate ma che, da Presidente del Consiglio Provinciale e Delegato alle Politiche della Sicurezza, sono per me molto importanti.” Commenta Gianluca Quadrini in una nota – “ Con l’assessore Luisa Regimenti, che ringrazio per l’accoglienza e il momento di confronto, incontreremo, a breve, la struttura dell’Anci Lazio per analizzare insieme gli interventi necessari ad attuare dei piani di sicurezza e di controllo a tutela dei nostri cittadini, quale, anche, il potenziamento delle attività di personale di controllo. La parola chiave di questo incontro è stata “sicurezza” ed è cosa fondamentale che l’On. Luisa Reggimenti venga a conoscenza della situazione specifica per ogni comune della Provincia di Frosinone. Lavoreremo affinchè si mettano in campo misure specifiche a contrastare qualsiasi episodio che possa danneggiare i nostri cittadini e le nostre comunità.”