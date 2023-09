Festa del peperone a Pontecorvo – “ un prodotto eccellenza sdo questa terra” lo afferma Gianluca Quadrini presente alla festa

“Un prodotto eccellenza di questa terra che solo Pontecorvo poteva valorizzare al meglio” così Gianluca Quadrini, Presidente del consiglio Provinciale di Frosinone, commenta la sua presenza alla festa del peperone svoltasi ieri sera a Pontecorvo. Tra musica, divertimento ma sopratutto buon cibo, la città di Pontecorvo ha celebrato un prodotto che l’ha resa nota non solo nel territorio ciociaro ma in tutto il bel Paese“ un evento organizzato in maniera eccellente. Ho avuto l’occasione di assaporarne i sapori autentici della tradizione ciociara. I miei complimenti all’amministrazione comunale di Pontecorvo, al sindaco Anselmo Rotondo all’associazione FierAgricola del Basso Lazio. Ma anche alla comunità che ogni anno , partecipa in maniera così sentita a questo evento che riscuote un gran successo registrando un pubblico sempre crescente. Il peperone, una delle risorse fondamentali di questa zona, è diventato un’eccellenza di richiamo da tutto il territorio e non solo, attirando quel turismo che guarda verso l’esclusività di prodotti della tradizione. “