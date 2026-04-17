Rieti: Per lavori di asfaltatura chiusura al traffico e divieto di sosta in via delle Mimose e in via Delle Orchidee dalle ore 07:30 del giorno 20 aprile e in via delle Ortensie, via Voto de’ Santi e via Dei Lauri dalle ore 07:30 del giorno 22 aprile.

Il Settore VII – Polizia Locale del Comune di Rieti, al fine di consentire i lavori di asfaltatura, dispone la chiusura al traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione in via delle Mimose e in via Delle Orchidee dalle ore 07:30 del giorno 20 aprile alle ore 20:00 del giorno 22 aprile 2026 e in via delle Ortensie, via Voto de’ Santi e via Dei Lauri dalle ore 07:30 del giorno 22 aprile 2026 alle ore 20:00 del giorno 24 aprile 2026.

