Il Vice Ministro Edmondo Cirielli ha presieduto la prima riunione del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo del 2026, che ha approvato un pacchetto di iniziative a dono e a credito per un valore complessivo di 246 milioni di euro.

In Africa, nel solco del Piano Mattei, sono stati approvati programmi per lo sviluppo ambientale in Etiopia, iniziative per lo sviluppo agricolo in Burkina Faso e interventi a sostegno della sicurezza alimentare in Kenya. È stato inoltre deliberato un progetto per il rafforzamento del sistema sanitario del Ciad, che sarà realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. È stata poi approvata una nota informativa relativa al ripristino delle attività dell’Ufficio di progetto di AICS nella città di Port Sudan, volta al consolidamento delle capacità operative della cooperazione italiana nel Paese.

Il Comitato ha inoltre approvato la concessione di finanziamenti tramite Cassa Depositi e Prestiti per rafforzare la sicurezza alimentare in Ucraina, fino a 100 milioni di euro, e per il sostegno alle piccole e medie imprese nei Balcanioccidentali, fino a 28 milioni di euro. Circa l’America Latina, si cita un programma per la transizione digitale inclusiva e sostenibile e interventi infrastrutturali a favore della Clinica Dispensario Padre Machado di Caracas.

Tra le ulteriori iniziative di sviluppo a valere sul Fondo Regioni, istituito nel 2025, sono stati approvati un programma su energie rinnovabili ed economia blu in Kenya cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, un progetto a sostegnodell’imprenditoria in Etiopia cofinanziato dalla Regione Marche e un’iniziativa per il turismo sostenibile in Angola cofinanziata dalla Regione Umbria.

Il Comitato ha infine deliberato contributi volontari a favore di organizzazioni internazionali, tra cui IDLO, OCSE Caserta, CIHEAM Bari, UNDESA e UNICRI.