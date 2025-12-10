mercoledì, Dicembre 10, 2025

POLIZIA DI STATO PALERMO: OPERAZIONE ANTIMAFIA E ANTIDROGA, 50 MISURE

Su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, la Polizia di Stato ha dato seguito ad una imponente operazione antimafia ed antidroga, procedendo all’esecuzione di provvedimenti giudiziari con cui sono state applicate misure restrittive a carico di un totale di cinquanta persone, ritenute a vario titolo responsabili dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio delle medesime.

Opera Snapshot 2025 12 10 183313 www.poliziadistato.it

Ulteriori dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 10:30 presso i locali della Squadra Mobile della Questura di Palermo.

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/f1646252-d4f1-11f0-ac42-736d736f6674

