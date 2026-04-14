Meloni dalla parte del Papa: “Non mi sentirei a mio agio se i leader religiosi facessero quello che dicono i leader politici”

“Il governo, in considerazione alla situazione che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele”

di Emanuele Nuccitelli

ROMA – “Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni sul Pontefice fossero inaccettabili”.

Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly torna sulle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump su Papa Leone XIV.

La premier spiega che “ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo, per cui non sono stato d’accordo e ve l’ho detto”.

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