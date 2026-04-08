Top 5 This Week

Related Posts

Medio Oriente, Confeuro: “Bene tregua e si a Hormuz. A Ue serve autonomia energia”

NOTIZIE DI PRIMA PAGINA
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
1 min.read

Medio Oriente, Confeuro: “Bene tregua e si a Hormuz. A Ue serve autonomia energia”

“Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei, accoglie con favore e con sollievo la tregua di due settimane concordata nella notte tra Stati Uniti e Iran, giunta al termine di ore di altissima tensione internazionale, e valuta positivamente anche la contestuale riapertura dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il trasporto marittimo globale di energia e di numerose altre merci. “La diplomazia deve sempre prevalere sui conflitti – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro – e auspichiamo che questo stop temporaneo rappresenti il primo passo verso una stabilizzazione definitiva dell’area e verso un accordo di pace duraturo, nell’interesse della sicurezza internazionale e dell’economia globale, ivi inclusa l’agricoltura”. Confeuro evidenzia tuttavia come la crisi di queste ore rappresenti anche un chiaro campanello d’allarme per l’Europa: “Da quanto accaduto – prosegue Tiso – emerge con forza la necessità che l’Unione europea e l’Italia accelerino con decisione il percorso verso una maggiore autonomia energetica. È indispensabile invertire la rotta e investire con convinzione nelle energie alternative e rinnovabili, perché il nostro sistema economico resta ancora eccessivamente dipendente dalle fonti fossili”. Secondo Confeuro, tale dipendenza espone l’Europa a vulnerabilità geopolitiche e condizionamenti economici. “Continuare a basare gran parte del nostro fabbisogno energetico sulle fonti fossili – conclude Tiso – significa, di fatto, rafforzare il peso economico e politico di quei Paesi che ne dispongono in abbondanza e che proprio attraverso l’energia esercitano una forte influenza sugli equilibri globali. È una situazione che non può più essere ignorata: serve un cambio di passo deciso, capace di garantire maggiore autonomia, stabilità e sostenibilità al futuro dell’Europa”.

Previous article
Maria Maddalena di Raffaello: un capolavoro nell’ombra di una copia?
Maria Maddalena di Raffaello: un capolavoro nell’ombra di una copia?
Next article
Il mostruoso femminile, Amanda Rosi in mostraa via Margutta con “Freak”
Il mostruoso femminile, Amanda Rosi in mostraa via Margutta con “Freak”
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Popular Articles