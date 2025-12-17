Larp: Nuovi linguaggi del settore creativo:

Si è concluso con successo Nuovi linguaggi del settore creativo: il Larp, il progetto semestrale promosso da Eryados e realizzato con il contributo di DiSCo Lazio, che si è rivolto agli studenti universitari del Lazio per valorizzare il Live Action Role Play come strumento educativo e creativo.

Da aprile a dicembre il percorso ha combinato formazione teorico-pratica, esperienze professionali in contesti Larp nazionali e la realizzazione di una pluralità di eventi immersivi ideati dagli stessi studenti con professionisti del settore. Una struttura che ha permesso ai partecipanti di sviluppare competenze narrative, organizzative e produttive spendibili nel settore culturale.

Nella prima parte del progetto gli studenti hanno seguito diversi laboratori multidisciplinari dedicati a scrittura, regia immersiva, scenotecnica e produzione. La seconda fase li ha portati a confrontarsi con realtà come il laboratorio integrato realizzato dal Roma Borgata Festival dell’associazione A.S.A.P.Q. e le repliche dedicate agli studenti di Ospedale dei Giocattoli Rotti, con Operai all’Opera, con il format Torrebruma, partecipando alle attività di staff e osservazione attiva. La terza fase ha visto infine la progettazione e la messa in scena di un Larp originale sul territorio regionale, accompagnati dai professionisti di Larp Studio e Progetto Goldstein. In questa fase, i partecipanti hanno co-realizzato diverse esperienze autoriali e le hanno aperte al pubblico, in modalità gratuita. Tra queste si segnalano EE – Emergenza Elba, Cyber Storm, Democrazia Applicata e altre. Gli studenti hanno poi convogliato la loro pratica laboratoriale nella realizzazione del progetto Omega, realizzato nel Municipio Roma XV a inizio dicembre.

Un elemento di particolare rilievo e riconoscimento nazionale del progetto è stato l’invito rivolto ai partecipanti a Larp Forum, primo convegno italiano interamente dedicato al Larp, ospitato dal 12 al 14 dicembre presso l’IMT Scuola Alti Studi di Lucca. La partecipazione al convegno ha rappresentato per gli studenti un’importante occasione di accreditamento e crescita professionale, permettendo loro di confrontarsi con le principali realtà operative del settore a livello nazionale e internazionale e di entrare in contatto diretto con le ricerche accademiche sul linguaggio del larp sviluppate da oltre dodici università italiane e straniere.

Il progetto ha risposto alla crescente domanda di percorsi formativi innovativi, introducendo nel sistema universitario del Lazio un linguaggio immersivo già diffuso a livello internazionale e particolarmente efficace nello sviluppo di competenze trasversali, creative e relazionali.

Con questa iniziativa, Eryados consolida il proprio impegno nella formazione esperienziale e nei nuovi linguaggi del settore creativo, proponendo un modello replicabile che unisce educazione attiva, produzione culturale e restituzione pubblica.

Per info: info@eryados.it, www.eryados.it

Nuovi linguaggi del settore creativo: il Larp è un progetto di Eryados realizzato con il contributo di DiSCo Lazio.