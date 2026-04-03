DON’T STOP ME NOW MODELLI AUTISTICI IN PASSERELLA – IN UNA SERATA UNICA ORGANIZZATA E PROMOSSA DALL’ASSESSORATO AI GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA DI ROMA CAPITALE CON L’ASSOCIAZIONE MODELLI SI NASCE

Dopo le entusiasmanti serate in Campidoglio e al Salone delle Fontane all’Eur, la terza edizione di “Modelli si Nasce 2026 – Don’t Stop Me Now” arriva al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano. Un luogo simbolo di Roma, un impianto storico che alzerà il livello di un evento che è molto più di una sfilata: è un inno alla libertà di essere sé stessi, senza limiti e senza barriere.

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, l’associazione Modelli si Nasce Onlus presenta un evento promosso da Roma Capitale – Assessorato Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda: un appuntamento che accende i riflettori sull’autismo e invita tutta la comunità a guardare oltre gli stereotipi. A condurre la serata sarà Eleonora Daniele, accompagnando il pubblico in un viaggio intenso fatto di storie, talento e autentica bellezza. Tra gli ospiti invitati, anche la campionessa di nuoto Simona Quadarella e l’artista Noemi, due eccellenze di Roma. “Per il terzo anno consecutivo, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, sosteniamo con forza questo evento perché crediamo nella moda come veicolo di inclusione sociale. Non è solo una sfilata e una mostra, è la realizzazione del sogno di 24 ragazzi autistici e di tutte le loro famiglie. La scelta dei luoghi così importanti non è casuale, è la dimostrazione di quanto crediamo nella moda come strumento per abbattere le barriere: dal Campidoglio al Salone delle Fontane all’Eur, fino al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, un impianto simbolo di Roma che abbiamo voluto mettere a disposizione per alzare ulteriormente l’asticella dell’evento.

Ringrazio l’associazione Modelli si Nasce per il lavoro continuo durante l’anno e i tanti professionisti, come stilisti e fotografi, che hanno voluto dare il proprio contributo a supporto di questa iniziativa così lodevole” dichiara l’Assessore Alessandro Onorato.

Non solo moda, ma emozione pura: in passerella sfileranno modelli straordinari, portando con sé non solo abiti, ma storie di coraggio e identità. Le creazioni incarnano una ricerca estetica unica e diversificata: dal minimalismo massimalista di Alberto Zambelli al design genderless di Bottega Bernard, dal linguaggio brutalista di Chronos Corps ai gioielli-scultura di futuroRemoto in collaborazione con l’alta sartoria di RAMUNDO, passando per l’eccentricità colorata di giuglia., l’estetica ruvida di LEONARDOVALENTINI e l’artigianalità raffinata di Yashu & Prem, completate dagli occhiali dai design ricercati firmati Frank Lo.

.Ogni uscita diventa così un racconto, ogni passo una conquista, con la direzione artistica affidata a Rossano Giuppa, che unisce ricerca creativa e valore narrativo in un unico spettacolo di stile e identità.

Modelli Si Nasce fondato a Roma nel 2018 dal cuore e dalla determinazione di genitori di ragazzi autistici che, pur affrontando le sfide della quotidianità, hanno scelto di credere con forza nel futuro dei propri figli. Con uno spirito coraggioso e volutamente provocatorio, hanno deciso di rompere gli schemi e portare questi ragazzi fuori dalla “scatola della disabilità”, mostrando al mondo ciò che spesso non si vede: autenticità, talento, bellezza.

Silvia Cento, Presidente dell’associazione Modelli Si Nasce, afferma: “Grazie alla fiducia che l’Assessore Onorato ha riposto nei confronti dell’associazione Modelli si Nasce, siamo giunti alla III edizione di un evento che ancora oggi rimane unico. ‘Don’t stop me now’ è un inno che rispecchia appieno il modo di essere dei nostri modelli, non solo perché è un canto alla gioia ed alla spontaneità ma anche perché sottolinea la determinazione a non mollare ed a inseguire i propri sogni! I nostri modelli urlano a gran voce ‘Don’t stop me now’ ed invitano il mondo della moda e della comunicazione a ‘ballare’ insieme sulle note intonate della imperfezione!”.

Da un piccolo gruppo di 5 famiglie, oggi l’associazione conta oltre 100 iscritti ed è diventata una realtà unica in Italia: la prima a offrire percorsi formativi personalizzati che accompagnano ragazzi autistici verso il mondo della moda, preparandoli a diventare modelli e fotomodelli professionisti.

“Don’t Stop Me Now” è un invito potente: non fermarsi davanti alle difficoltà, non fermare i sogni, non fermare il cambiamento. Un evento che celebra l’inclusione come valore concreto, la diversità come ricchezza e la moda come linguaggio universale capace di unire, emozionare e trasformare.

Un appuntamento imperdibile per chi crede in un futuro più aperto, più consapevole, più umano.

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